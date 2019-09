Risultati e classifica Serie A dopo la terza giornata

La terza giornata di Serie A ha visto un cambio in vetta alla classifica, con l’Inter di Antonio Conte che ha sfruttato il passo falso della Juventus, fermata dal pari a Firenze, per andare in testa da sola in classifica. Polemiche tra Conte e Sarri, per la questione legata agli orari in cui giocare le partite ed il caldo.

Facile vittoria del Napoli contro la Sampdoria, che non fa perdere il treno della vetta alla squadra di Ancelotti, dopo la sconfitta contro la Juventus della giornata precedente.

Le gare della domenica

La domenica di Serie A è iniziata con la vittoria all’ultimo minuto dell’Atalanta, grazie ad una rete di Zapata che ha regalato i tre punti alla squadra di Gasperini, che sarà impegnata nella prima gara in Champions.

Vittoria della SPAL in rimonta sulla Lazio, per 2-1 ed altri tre punti per il Bologna di Mihajlović, in una gara spettacolare contro il Brescia, vinta per 3-4. I giocatori si sono poi recati sotto la finestra dove è ricoverato il loro allenatore.

Vince la Roma senza problemi contro il Sassuolo, con la squadra di Fonseca che è andata sul 4-0 nel primo tempo, archiviando la pratica in maniera semplice, nonostante la panchina di Zaniolo, che ha portato alcune polemiche.

Nel posticipo serale vince il Milan contro il Verona, con molte emozioni e con un rigore deciso dal Var che ha consentito ai rossoneri di portare a casa i tre punti. Questa sera il Monday Night tra Torino e Lecce.

Risultati Serie A – 3° Giornata

Classifica Serie A – 3° Giornata