Bolzano, neonato appena nato morto in una scarpata

Un neonato con ancora il cordone ombelicale è stato trovato in una scarpata a Lana di Sopra, in provincia di Bolzano, vicino a Merano. Sarebbe stato trovato da alcuni turisti che si trovavano nella zona, con il corpo che era avvolto in un panno e lasciato dietro un cespuglio. La segnalazione è avvenuta ieri pomeriggio, con le persone che hanno subito chiamato i soccorsi, ma il neonato era già morto da alcune ore, come hanno riferito i medici arrivati nel luogo del ritrovamento.

L’autopsia verrà effettuata nelle prossime ore, per capire la dinamica dell’accaduto. Nel luogo del ritrovamento sono giunte le forze dell’ordine, che dovranno indagare sulla morte del neonato. È probabile si tratti di un parto clandestino, vista la presenza del cordone ombelicale sul corpo del neonato. Non sono state rese note maggiori informazioni dalle autorità che stanno lavorando sul caso.