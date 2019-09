La bambina portata da Salvini sul palco non era di Bibbiano

Il gesto di Salvini di portare sul palco di Pontida una bambina di Bibbiano, Greta, aveva creato molte polemiche, per la strumentalizzazione del caso. Ora emerge, però, che quella bambina non era coinvolta nell’inchiesta di Bibbiano, ma aveva avuto altri problemi legati all’affido con la famiglia. Greta era stata portata come esempio di bambina strappata alla famiglia, anche se il leader della Lega non aveva spiegato da dove provenisse. Era stata subito associata al caso Bibbiano, visto che di quello si era parlato sul palco di Pontida.

L’associazione “Bambinistrappati”

La madre della bambina fa parte dell’associazione “Bambinistrappati” e forse per questo è stata scelta per salire sul palco e portare avanti una battaglia che comprende anche il caso Bibbiano indirettamente. Negli atti giudiziari dell’inchiesta su Bibbiano non è menzionata la bambina Greta, che dunque ha avuto altri problemi di affido, che hanno portato la madre, di Brindisi, a creare l’associazione.

Salvini ha voluto sfruttare il caso portandolo all’attenzione mediatica e dando spazio anche alla madre ed alla sua associazione, con lo striscione “#bambinistrappati” che era stato portato sul palco insieme alla bambina.