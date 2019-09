Pescara, autobus di studenti fuori strada: 30 feriti

Un autobus dell’azienda di trasporti pubblici abruzzesi, Tua, è finita fuori strada in una strada provinciale per Caprara. La linea extraurbana sarebbe stata “obbligata” fuori strada da un’altra vettura che arrivava contromano, facendo finire contro un albero il pullman. L’impatto ha distrutto il lato destro del pullman, oltre che la zona delle porte posteriori. L’incidente è avvenuto nella strada provinciale 12 bivio SP13 verso Caprara, con molti studenti pendolari che erano a bordo alle 13.30, quando il pullman è finito fuori strada.

Elicotteri per i soccorsi, 30 feriti

A bordo al momento dello schianto c’erano 40 persone, con i soccorsi che sono giunti sia via strada che via aerea, per trasportare i feriti più gravi in ospedale nella maniera più veloce possibile.

Una ragazza di 17 anni è rimasta con il piede incastrato tra le lamiere ed è stata trasportata in elisoccorso in ospedale a Pescara. Altri feriti sono stati portati all’ospedale di Chieti. I feriti meno gravi sono arrivati in ospedale in maniera autonoma, sarebbero una quindicina, secondo quanto riportato.