Usa, il presidente Trump accusa l’Iran per gli attacchi in Arabia Saudita

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato l’Iran per gli attacchi agli stabilimenti petroliferi in Arabia Saudita, considerandolo responsabile nell’organizzazione dell’offensiva. Gli attacchi, effettuati con i droni, sono stati rivendicati dai ribelli yemeniti, con conseguente minaccia per un nuovo attacco ed il rialzo dei prezzi del petrolio.

Gli Usa hanno fatto sapere che difenderanno “l’ordine internazionale” dalle offensive dell’Iran, considerato responsabile per gli attacchi agli impianti petroliferi della Saudi Aramco, come ha sostenuto il segretario della Difesa, Mark Esper, con un post su Twitter, nel quale ha spiegato che l’esercito degli Stati Uniti sta lavorando con i partner agli attacchi.

The United States military, with our interagency team, is working with our partners to address this unprecedented attack and defend the international rules-based order that is being undermined by Iran.

— Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) September 16, 2019