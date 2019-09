Brexit, Juncker: “C’è il rischio concreto del No Deal”

Mancano sempre meno giorni all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, con un accordo che non sembra essere vicino all’approvazione ed alla stesura, come aveva chiesto il Parlamento inglese al premier Boris Johnson. Oggi è intervenuto il presidente uscente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, spiegando che il rischio di un “No Deal” è più che mai concreto, visto che di un nuovo accordo non c’è traccia e non è arrivata nessuna richiesta formale da Boris Johnson.

L’Europa non vuole il No Deal

Per il presidente Juncker il rischio di uscita senza accordo il 31 ottobre è reale: “Il No Deal sarà forse la scelta del Regno Unito, ma non sarà mai quella dell’Unione Europea. Un accordo è sempre auspicabile”, questa la posizione dell’Europa sul tema Brexit.

Juncker ha spiegato di aver sollecitato Boris Johnson a formalizzare le richieste e le basi per un nuovo accordo, visto che quello attualmente trattato è stato bocciato più volte dalla Camera dei Comuni. “Ho chiesto al capo negoziatore Michel Barnier di intensificare le trattative con il Regno Unito ed il premier Johnson”, ha spiegato Juncker.

Il Backstop è fondamentale per l’Unione Europea

Come riferito da Michel Barnier: “Il backstop è fondamentale, la sicurezza, è un punto fondamentale dell’accordo, perché la Brexit causerà in Irlanda molti problemi, dove c’è una storia tragica”, riferendosi alla guerra civile che si era conclusa con l’accordo del Venerdì Santo. “La nostra insistenza sul backstop non è mai stata ideologica, ma pragmatica”, ha spiegato Barnier, sottolineando che l’Europa non vuole il ritorno della frontiera fisica nel confine tra Irlanda ed Irlanda del Nord.

“Siamo in attesa di soluzione che siano attuabili a livello giuridico per risolvere i problemi che la Brexit causerebbe. Siamo disponibili ad ascoltare qualsiasi proposta britannica”, ha concluso Barnier, lasciando la porta aperta a Boris Johnson, che nei giorni scorsi ha incontrato il premier del Lussemburgo.