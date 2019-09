Decreto Ambiente, 2mila euro per la rottamazione, sconti sui trasporti pubblici

È in fase di definizione il decreto Ambiente, il primo del nuovo Governo Conte, che andrà a trattare alcune materie nei temi di sostenibilità ambientale, con bonus e ed incentivi. Il tema dell’ambiente era presente nel programma del PD e del M5S, uno dei punti comuni tra i due partiti. Si partirà da un bonus di 2mila euro per la rottamazione al taglio di incentivi per le attività inquinanti.

Bonus per le rottamazioni

Questo bonus sarà garantito a chi vorrà rottamare una vettura nelle aree metropolitane, fino alla categoria Euro 4. Questo bonus sarà fornito sotto forma di “sconto”, che potrà essere utilizzato per abbonamenti al trasporto pubblico, al car sharing elettrico, con la possibilità di utilizzarlo anche per i familiari che risiedono nella stessa abitazione.

Trasporto sostenibile

Nella bozza del decreto è stato inserita una parte dedicata al trasporto pubblico scolastico, che dovrà essere ad emissioni zero, con un fondo per gli scuolabus delle scuole d’infazia, primarie e secondarie di primo grado. Si parla di 10 milioni di euro che i comuni potranno utilizzare per rinnovare il parco veicoli.

Sconto sugli alimentari sfusi

Ci saranno degli incentivi, pari al 20% per saponi ed alimentari sfusi, cioè privi di imballaggio di plastica. Il bonus sarà attivo per il 2020, 2021 e 2022. Lo sconto sarà attuato agli acquirenti, con un limite di 10 milioni di euro l’anno, che saranno forniti come credito d’imposta.

Taglio degli incentivi per le spese inquinanti

Verranno tagliati gli incentivi per le spese inquinanti, una misura voluta soprattutto dal Movimento 5 Stelle. La lista sarà stilata dal ministero dell’Ambiente e ci sarà una riduzione annua del 10%, fino al 2040. Il ricavato sarà utilizzato dal ministero dell’Economia in materia di investimenti sostenibili.