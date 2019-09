Imane Fadil, chiesta l’archiviazione: “Morta per cause naturali”

Le indagini sulla morte di Imane Fadil, testimone chiave nei processi Ruby, si chiude per archiviazione, con i Pm di Milano che hanno spiegato che si è trattato di una morte “per malattia”. Si spengono così le ipotesi, molto diffuse nei mesi scorsi a livello mediatico, su un presunto omicidio, dopo che erano uscite alcune parole della vittima: “Vogliono farmi fuori”, riferite al suo legale poco prima della morte.

Pm: “È certo sia morta per malattia”

I Pm hanno spiegato che “è certo che Imane Fadil sia morta per aplasia midollare“, escludendo anche responsabilità mediche. La famiglia della vittima sta valutando se appellarsi alla richiesta dei Pm.

Come riportato dal legale della vittima, nei mesi precedenti alla morte Imane Fadil aveva sostenuto l’ipotesi dell’avvelenamento: “Un medico mi ha detto che sospetta mi abbiano avvelenata. Lo sapevo che qualcuno voleva farmi fuori, non avevo detto nulla per non sembrare allarmista”, queste le parole di Imane Fadil, riferite al suo legale e che sono diventate tema di indagine.

Non sono note le cause che hanno portato la malattia, ma dai referti medici è certo che sia morta per cause naturali. “Può essere arrivata con infezioni o altre cause”, ha detto il procuratore di Milano, Francesco Greco, spiegando che dai Pm era stata presa in considerazione anche l’ipotesi dell’avvelenamento per cianuro.