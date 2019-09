Israele, il partito Likud di Netanyahu in vantaggio su Gantz nello scrutinio

Ieri si sono tenute le elezioni ad Israele, con il premier uscente Netanyahu in difficoltà a trovare una maggioranza in Parlamento, a causa dei numeri stretti ed insidiato dal parito Blu Bianco di Gantz. Con gli scrutini ad un quarto, è in testa il premier Netanyahu con il 29,2%, mentre Gantz è al 24,4%, come ha riferito la Commissione elettorale. Questo scenario cambia le proiezioni degli exit poll, che vedevano davanti l’ex capo di Stato maggiore Benny Gantz.

Exit Poll: vantaggio centrosinistra

Per gli exit poll la coalizione di centrodestra di Netanyahu riceverebbe 53 seggi alla Knesset, il Parlamento israeliano, mentre quella di centrosinistra arriverebbe a 59 seggi. La maggioranza assoluta è di 61 seggi, così potrebbe essere decisivo il partito nazionalista laico di Avigdor Lieberman, che ha invocato un governo di unità nazionale tra i due maggiori partiti.

Il leader del partito di centrosinistra avrebbe chiamato il capo della Lista Unita araba, Ayman Odeh, che dovrebbe avere ottenuto un ottimo risultato alle elezioni, con un totale di 13-15 seggi.

“Cercheremo di formare un governo sionista nei prossimi giorni, Israele ne ha bisogno”, queste le parole del premier uscente Netanyhau, nel suo discorso dopo la pubblicazione degli exit poll.