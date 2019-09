Italia Viva, i nomi dei parlamentari che passano con Renzi

Ieri Matteo Renzi ha annunciato il nome della sua nuova proposta politica, Italia Viva, durante il suo intervento a Porta a Porta. Oggi sono arrivate le critiche dal sindaco PD di Milano, Beppe Sala, mentre il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, augura a Renzi “di avere successo”. Il nome riprende una campagna del PD di Veltroni, oltre ad essere stato utilizzato dallo stesso Renzi alla Leopolda del 2012. “Non ci sarà nessuna ripercussione sulla tenuta del Governo”, ha spiegato Renzi, dopo che da Palazzo Chigi arrivavano voci di malumori per le tempistiche della manovra, che secondo alcune fonti poteva essere fatta prima.

I deputati e senatori che passano ad Italia Viva

Come era stato annunciato, sono 25 deputati e 12 senatori che escono dai gruppi del PD per seguire l’ex premier Renzi. Il numero di 25 deputati è importante per la formazione di un nuovo gruppo parlamentare, che potrà essere utile anche in caso di nuove consultazioni, alla quali parteciperebbe come gruppo autonomo, avendo una sua visibilità. I 12 senatori che escono dai gruppi PD sono: Giuseppe Cucca e Daniela Sbrollini, Francesco Bonifazi, Teresa Bellanova, Davide Faraone, Valeria Sudano, Ernesto Magorno, Laura Garavini, Eugenio Comincini, Nadia Ginetti, Mauro Marino, Leonardo Grimani.

Renzi nella giornata di ieri aveva spiegato che si aspettava l’entrata di altre persone all’interno del progetto parlamentare, con alcune voci che ipotizzavano l’arrivo di alcuni deputati e senatori di Forza Italia. Per esempio si fa il nome di Donatella Conzatti, di Forza Italia, che potrebbe uscire dal gruppo dei senatori per entrare in Italia Viva e portare a 13 il numero di senatori.