Macron oggi a Roma, obiettivo il Trattato del Quirinale entro il 2020

Oggi ci sarà il ritorno di Emmanuel Macron, presidente francese, in visita diplomatica in Italia, per discutere di diversi temi, dall’immigrazione, con l’arrivo oggi del presidente della Libia, al-Serraj, alle nuove sfide in Europa fino al 2024 ed al Trattato del Quirinale, che si riproporrà e si cercherà di attuare entro il 2020. Sono passati pochi mesi dal degradamento dei rapporti diplomatici tra i due paesi, con il ritiro dell’ambasciatore francese, Christian Masset, dopo l’incontro di Di Maio con i gilet gialli, in una fase nella quale il Governo Lega-M5S si era schierata contro l’Europa e contro la Francia. Con il nuovo esecutivo i rapporti tra Francia ed Italia stanno tornando più frequenti e ravvicinati, con alcuni obiettivi comuni da portare avanti.

Il Trattato del Quirinale

L’idea era nata nel 2017, con il Governo Gentiloni, di un accordo bilaterale tra Francia ed Italia, sullo stile del Trattato di Aquisgrana, redatto successivamente tra Germania e Francia. Un accordo che possa migliorare la cooperazione tra due paesi vicini, oltre che tra i più influenti in Europa.

Al Trattato del Quirinale aveva lavorato una commissione di “saggi” fino al maggio 2018, poi fu messo da parte da quando si era insediato il Governo Lega-M5S. L’accordo sarà basato sui temi culturali, politici ed economici e potrebbe vedere la luce nei primi mesi del 2020, comunque dopo il vertice bilaterale tra Francia ed Italia, che si terrà in Italia, dopo quello tenuto a Lione nel 2017.

Piena sintonia tra i due Governi sul piano economico, con anche la Francia che ha richiesto la riforma del Patto di Stabilità, come aveva ribadito il premier Conte nel suo discorso di insediamento, oltre che venire citato anche dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Anche il presidente della Repubblica aveva affermato la necessità di una revisione del Patto di Stabilità nei giorni scorsi.

Macron incontrerà Mattarella e Conte

La prima visita istituzionale di Macron sarà quella al Quirinale, di cortesia verso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nei momenti di tensione tra i due paesi ha svolto un ruolo importante a livello diplomatico, con la sua visita in Francia dei mesi scorsi. I due si incontrarono per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci ed è stato più volte incensato dall’Eliseo per i suoi rapporti diplomatici.

Migliorati anche i rapporti con Di Maio, con una nota l’Eliseo ha fatto sapere che ci sono stati contatti tra il ministro degli Esteri italiano e quello francese Le Drian: “Non commentiamo episodi del passato, la cooperazione prosegue”.

Successivamente ci sarà l’atteso incontro con il premier Conte, il primo tra i due, visto che nell’esperienza precedente non c’era stato modo di avere dei contatti pubblici tra i due, viste le posizioni politiche differenti.