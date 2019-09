Migranti, continuano gli arrivi autonomi: hotspot di Lampedusa ai limiti di capienza

In questi giorni sono continuate ad arrivare piccole imbarcazioni a Lampedusa, prevalentemente dalla Tunisia, con 102 migranti arrivati in data odierna e 50 verso mezzogiorno su un gommone. In totale sono arrivate 570 persone nelle prime due settimane di settembre, rendendo sovraffollato l’hotspot. Un numero in aumento rispetto alle settimane precedenti, che però non dovrebbe essere correlato al cambiamento del Governo, ma bensì alle migliori condizioni atmosferiche, che permettono una traversata.

La Ocean Viking ha soccorso 109 migranti

Mentre gli sbarchi autonomi continuano ad arrivare, la Ocean Viking è tornata nella zona Sar libica, soccorrendo 109 migranti e ricevendo l’indicazione di riportare le persone indietro. Indicazione rifiutata dalla nave di SOS Mediterranée, non ritenendo il Paese un porto sicuro. La nave è rimasta in zona Sar della Libia, in attesa di altri barconi da soccorrere.

Alarm Phone: “Arrivata richiesta di soccorso con 45 persone a bordo”

Questa mattina è arrivata una richiesta ad Alarm Phone da una nave con a bordo 45 persone, tra cui donne e bambini. L’associazione ha riportato che sarebbe avvenuto un aborto sul barcone. “Siamo stati allertati da un gruppo di migranti che avevano lasciato Tripoli, abbiamo informato le autorità di Malta”, questo il messaggi pubblicato da Alarm Phone, che ha segnalato la presenza di una donna incinta a bordo, ipotizzando che abbia perso il bambino.