Renzi: “Sosterremo il Governo, non sarò io a sedermi ai tavoli”

L’ex premier e fondatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ha rilasciato un’intervista a SkyTG24, nella quale ripercorre i passaggi degli ultimi giorni e parla del futuro del movimento da lui creato, spiegando che andrà a sostenere il Governo e che non diminuirà i numeri della maggioranza, ma, anzi, potrebbe aumentarli. In queste ore si stanno formando i gruppi parlamentari, con i nomi dei senatori che stanno uscendo in maniera pubblica.

Renzi: “Tornare allo spirito del 2012”

“Vorrei tornare allo spirito del 2012, fare politica. Negli ultimi sette anni non c’è stato un momento in cui qualcuno non facesse la guerra con me. C’è chi ha brindato per la sconfitta al referendum”, ha spiegato Renzi, sostenendo che il nuovo partito dovrà essere una “casa” per molti italiani.

Il sostegno al Governo non è in discussione

“Non è il governo che sognavo, se mi avessero chiamato tre mesi fa, avrei detto ‘che è successo’ ma in questo momento è utile per il paese”. Renzi ha annunciato che molte persone a lui vicine rimarranno nel PD, ma rimarrà il sentimento di amicizia.

“Non sarò io a partecipare ai tavoli, ho sentito Di Maio, si parla con tutti perché siamo persone civili. Se la mia presenza è considerata ingombrante sono pronto a mandare avanti il segretario o la capogruppo, che sarà Teresa Bellanova”, queste le parole dell’ex segretario del PD.

Poi attacca Matteo Salvini: “Una persona che sta tutta la mattina a parlare del cuore immacolato di Maria, c’è un pezzo di paese che non ne può più dell’estremismo di Salvini. Noi siamo diversi, il nostro leader al Governo è Teresa Bellanova, una bracciante che ha avuto esperienza sindacale. Ci sono persone che arrivano dai moderati, ci unisce il futuro, non i singoli passati”.

La Leopolda alla decima edizione

“Ci saranno due piani di lavoro, alla decima edizione della Leopolda parleremo dei prossimi dieci anni. Come cambierà il mondo, sull’innovazione tecnologica, sull’ambiente e sulla medicina”, queste le parole di Renzi sulla Leopolda del prossimo ottobre, dal 18 al 20. “Sarà un’occasione per presentare il simbolo ed accogliere nuove persone”, ha annunciato il leader di Italia Viva.