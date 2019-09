Beatrice Lorenzin entra nel PD: “Contro Salvini”. Zingaretti la ringrazia

L’ex ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, è entrata nel PD, dopo essere stata eletta con Civica Popolare, nella coalizione insieme al PD alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Ha ricevuto i ringraziamenti del segretario del PD, Nicola Zingaretti, che con la ministra condivide la battaglia contro Salvini. “Bisogna rafforzare l’area dei moderati”, ha dichiarato la Lorenzin, spiegando di avere avuto contatti anche con Matteo Renzi, ma che dopo aver riflettuto ha deciso di iscriversi al Partito Democratico.

“Sono molto contento della scelta di Beatrice Lorenzin”, ha spiegato Zingaretti a Repubblica, sottolineando che si amplia così il fronte anti-Salvini, per un partito più ampio ed inclusivo. La Lorenzin era stata criticata in passato anche dall’elettorato di sinistra del PD, con la polemica per il simbolo durante la campagna elettorale, che era stato considerato troppo simile alla “Margherita” di Rutelli. Alle elezioni la sua proposta non andò bene, non arrivando nemmeno all’1% dei consensi e non contribuendo alla coalizione.