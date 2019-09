Canada, una foto mette a rischio le elezioni per Trudeau

Una foto del 2001 nella quale aveva il volto dipinto di nero rischia di rovinare le elezioni del premier canadese Justin Trudeau, che è dovuto andare in TV a scusarsi pubblicamente per il gesto che è stato criticato soprattutto dall’elettorato musulmano.

Tra poche settimane si voterà in Canada ed il tempismo della foto potrebbe non essere casuale, visto che rischia di rovinare la reputazione del premier in una campagna elettorale già molto problematica, visto che Trudeau era stato coinvolto in uno scandalo per favoreggiamento.

La foto è stata pubblicata su Time e risale ad una festa in costume del 2001, nella quale ha il viso completamente dipinto di nero. Oltre alla foto, anche il contesto rischia di creare problemi al premier, visto che il tema riportato era “Arabian Nights“, per questo la minoranza musulmana del paese si è risentita. La festa si era tenuta in una scuola privata di Vancouver, dove Trudeau insegnava quando aveva 29 anni. A confermare la veridicità della foto è stato il portavoce del premier, che non ha negato che l’uomo truccato di “nero” fosse Trudeau, accompagnato da quattro donne la cui identità non è stata resa pubblica.

Scusa pubbliche immediate in TV

Si è scusato in TV subito dopo l’uscita della foto, per cercare di porre rimedio ad un altro potenziale scandalo: “Mi scuso ed avrei dovuto farlo prima, mi dispiace”, queste le parole del premier dal suo aereo, mentre andava alla campagna elettorale in Halifax, in Nuova Scozia. Il premier Trudeau ha riconosciuto il “gesto razzista” ed ha ammesso che non è stata l’unica volta nella quale si è mascherato.

I suoi collaboratori hanno informato la stampa che si era trattata di una festa annuale della scuola, nella quale è andato travestito da “Aladino“, cercando di ridurre l’esposizione mediatica del premier. “Sta prendendo in giro qualcuno per le sue tradizioni”, ha attaccato Jagmeet Singh, leader del partito di opposizione NDP, che cerca di sfruttare il nuovo scandalo per le imminenti elezioni.