Coca Cola ha comprato le acque Lurisia: prezzo di 88 milioni

Una trattativa a sorpresa, che ha portato Coca Cola ad acquistare, con un accordo preliminare, l’azienda italiana Lurisia, che si occupa della produzione di acque minerali e bibite, associata alla famiglia Invernizzi e da Eataly. Il prezzo della vendita è stato concordato a 88 milioni di euro, che potrà subire leggere variazioni a seconda del mercato.

L’azienda è stata fondata nel 1940 a Roccaforte Mondovì, in Piemonte. Al momento il business principale è quello della vendita di acque minerali premium e di bibite gasate. Il marchio di fabbrica è noto al pubblico, con la bottiglia di vetro a forma di campana e le ricette offerte che si ispirano a prodotti che arrivano dall’Italia, dalla Gazzosa, all’Aranciata Rossa, alla Limonata.

Una delle conseguenze della vendita di Lurisia è la sua uscita dall’organizzazione “Slow Food”, con la quale collabora dal 2008 e che promuove il Made in Italy. Questa fabbrica di bibite in Piemonte va ad aumentare le sedi di Coca Cola in Italia, che aveva stabilimenti, prima di oggi, in Campania, Abruzzo, Basilicata e Veneto.