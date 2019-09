Fukushima, sono stati assolti i tre dirigenti indagati per negligenza

Tre dirigenti dell’azienda Tepco, che si occupava della gestione delle centrali nucleari, sono stati assolti nell’indagine per negligenza che li riguardava, con la Corte distrettuale di Tokyo che li ha ritenuti non colpevoli. I tre dirigenti della Tokyo Electic Power (Tepco) erano sotto accusa per non aver adottato contromisure che potevano prevenire i danni che sono stati poi riscontrati. Ancora oggi le conseguenze dell’esplosione nucleare sono ben visibili, con la decisione di pochi giorni fa di rilasciare le acque radioattive delle centrali nell’Oceano Pacifico.

Ad essere coinvolti nell’indagine erano il presidente della società, Tsunehisa Katsumata, 79 anni, ed i due vicepresidenti Ichiro Takekuro, 73 anni, e Sakae Muto, 69 anni. I dirigenti avevano spiegato alle autorità che non era possibile prevedere l’entità dei danni che poteva provocare uno tsunami, che entrò nelle turbine, causando il meltdown dei reattori.

In totale morirono 44 persone, per le quali i dirigenti della Tepco erano accusati, per responsabilità diretta. Tra le vittime ci sono stati anche alcuni pazienti di un ospedale non lontano dalle centrali, oltre alle persone ferite per le esplosioni alla centrale nucleare ad idrogeno.