Il sindaco di Bibbiano querela chi lo ha insultato: c’è anche Di Maio

Il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, ha querelato 147 persone per mail e post sui social network, in merito all’inchiesta “Angeli e Demoni” che lo vede coinvolto per abuso d’ufficio. Il sindaco si trova attualmente ai domiciliari ed ha deciso di denunciare i post ritenuti offensivi che ha ricevuto da quando è stato arrestato. Tra le persone querelate c’è anche Luigi Di Maio, che a metà luglio fece una lunga diretta su Facebook per ribadire la posizione del Movimento 5 Stelle contro il PD.

“Col PD non voglio avere nulla a che fare, col partito che fa parte dello scandalo di Bibbiano, dove i bambini venivano sottoposti ad elettroshock non voglio avere nulla a che fare. Il sindaco del PD è coinvolto in questo”, aveva detto Di Maio su Facebook.

La Procura deciderà se procedere ed identificare chi si nasconde dietro i nickname dei commenti sui social network, che avevano invaso la pagina del sindaco.