Iran, le donne potranno entrare allo stadio

Dopo la tragedia della ragazza morta per essersi data fuoco dopo che era stata arrestata per essere entrata in uno stadio di calcio, ora cambia la legge in Iran, come annunciato dal ministro dello Sport della Repubblica islamica, Masoud Soltanifar. Il ministro ha spiegato che sono iniziate le procedure per fare in modo che le donne possano entrare negli stadi. Il caso di Sahar Khodayari, 29 anni, donna che aveva provato ad entrare in uno stadio di calcio, ha fatto il giro del mondo, per la mancanza di diritti che ancora è presente in alcuni paesi orientali.

La Fifa ha sollecitato il governo iraniano

Secondo quanto è emerso, la Fifa avrebbe fatto pressioni sul governo di Teheran sul tema dei diritti delle donne. Il presidente Hassan Rohani aveva mostrato la possibilità di far entrare in vigore questa nuova legge, andando in contrasto con la società sciita più conservatrice.

C’era stata un’eccezione in passato per una gara delle qualificazioni Mondiali del 2022, ma il divieto dovrebbe cadere dal 10 ottobre prossimo, quando ci sarà la gara contro la Cambogia, valevole per le qualificazioni ai Mondiali. Dovrebbero essere predisposti settori differenziati, con spazi e bagni separati per uomini e donne. La polizia è stata mobilitata per evitare che ci siano problemi di ordine pubblico.