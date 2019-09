La Fed ha tagliato i tassi di interesse di un quarto di punto

C’è stato l’atteso taglio dei tassi di interesse della Fed, che per la seconda volta dal 2008 ha ridotto il costo del denaro, dopo l’operazione effettuata a luglio. Ora il costo del denaro è tra l’1,75% ed il 2%, con la Banca centrale americana che ha spiegato come un ulteriore taglio dei tassi potrebbe avvenire entro la fine dell’anno, per fronteggiare i rischi sull’Economia. La decisione è stata approvata dalla Fed con 7 voti favorevoli e 3 contrari, che dimostra come il consiglio sia diviso al suo interno, tra chi vorrebbe un’operazione “stile Trump”, cioè un taglio corposo e chi preferisce un taglio più ridotto.

Trump: “La Fed non ha dimostrato coraggio”

Le dichiarazioni del presidente americano, Donald Trump, non si sono fatte attendere, dopo che aveva chiesto un intervento consistente, in linea con quanto fatto dall’Europa con Mario Draghi: “Jay Powell e la Fed hanno fallito nuovamente”, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti, “mancano il coraggio e la visione”.

Trump aveva chiesto di portare il costo del denaro vicino allo 0%, quindi con un taglio di 1,5 punti percentuali circa, mentre la Fed ha effettuato un taglio di 0,25 punti.

Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha spiegato la sua decisione di tagliare il costo del denaro solo di 0,25 punti: “L’Economia americana sembra andare bene, ma assistiamo ad un rallentamento globale, con rischi legati anche all’introduzione dei dazi”, sottolineando come le previsioni prevedono una crescita costante ed un mercato del lavoro che rimarrà positivo.