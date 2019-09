Nasce il gruppo al Senato di Italia Viva con la collaborazione del PSI

Sono nati i gruppi parlamentari del nuovo partito di Matteo Renzi, Italia Viva, con la risoluzione anche della problematica al Senato, che non permette la formazione di nuovi gruppi che non fossero presenti alle elezioni. Italia Viva ha sfruttato la presenza di Riccardo Nencini, che si presentò alle elezioni nella coalizione del PD con “Insieme“, ma non riuscì a raggiungere l’1% dei consensi, facendo perdere i voti ottenuti alla coalizione, ma venendo eletto grazie ai listini bloccati, nei quali era stato inserito dal PD, come accaduto anche con Emma Bonino.

Si forma il gruppo alla Camera con 25 deputati

Ufficializzato anche il gruppo Italia Viva alla Camera, con la presenza di esponenti noti, come Maria Elena Boschi, Ettore Rosato, Luigi Marattin, Roberto Giachetti, Ivan Scalfarotto ed altri componenti che erano nei gruppi del PD.

Al Senato ci sono invece 15 senatori, compresa Donatella Conzatti, che arriva da Forza Italia. L’ex premier conta di poter ampliare in futuro questo gruppo, magari con qualche fuoriuscito dal M5S al limite dei due mandati.

Oggi sono stati resi noti anche gli ultimi sondaggi elettorali con la presenza di Italia Viva per la prima volta, sondata intorno al 3,4%, anche se la rilevazione è stata effettuata il 17 settembre, quando ancora non era stato annunciato il nome. Oggi con la sua ENews Matteo Renzi ha ribadito il sostegno del suo gruppo al Governo Conte fino alla fine della legislatura nel 2023.