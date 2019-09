Sondaggi elettorali oggi: il partito Italia Viva di Renzi al 3,4%

Iniziano ad arrivare i primi sondaggi elettorali degli istituti di ricerca sul nuovo partito di Renzi, Italia Viva, con il primo realizzato da EMG per Agorà RAI. Secondo le rilevazioni Italia Viva sarebbe al 3,4% con le intenzioni di voto che sono state sondate il 17 settembre, quando ancora non era noto il nome del partito, come ha sottolineato il direttore dell’istituto Fabrizio Masia. Stando al sondaggio politico, il partito di Renzi avrebbe preso dei consensi al PD e da qualche altro partito, con la Lega stabile ed il M5S e Forza Italia in perdita.

Lega stabile al 33,1%, il PD perde tre punti

Nonostante sia presto per fare i primi sondaggi elettorali sul nuovo partito Italia Viva, già nel giorno dell’annuncio, il 17 settembre, c’è stato un po’ di movimento nei consensi: il PD ha perso 2,8 punti percentuali, mentre il M5S passa dal 19,7% della scorsa settimana al 18,5% di oggi. Perde anche Forza Italia, che passa dal 7,8% al 7%. La Lega resta stabile al 33,1%, dopo aver cambiato il trend negativo subito ad agosto, con il calo dei consensi.

Sondaggi elettorali 19 settembre EMG

19 SETT 12 SETT DIFF Lega 33,1 33,3 -0,2 PD 20,2 23 -2,8 M5S 18,5 19,7 -1,2 Fratelli d'Italia 7,3 7,0 +0,3 Forza Italia 7,0 7,8 -0,8 Italia Viva 3,4 - - Più Europa 2,7 2,6 +0,1 La Sinistra 2,0 1,8 +0,2 Cambiamo 1,2 1,0 0,2 Lista Calenda 1,1 - - Altri 2,0 2,6 -0,6

Italia Viva è stimato al 3,4%, con Masia che ha parlato di un bacino potenziale vicino al 9%, essendo i primi giorni in cui viene sondato. La lista di Carlo Calenda convince meno, invece, con l’1,1%. Cambiamo di Toti guadagna alcuni decimali e si ferma all’1,2%.

Renzi ha fatto bene a fare la scissione?

Secondo i sondaggi politici sull’uscita di Renzi dal PD, c’è equilibrio nei giudizi sulla scissione, con il 31% dell’elettorato che ha un parere positivo sulla scelta dell’ex premier, mentre per il 40% degli italiani ha sbagliato ad uscire dal PD. Alta anche la percentuale di chi non si esprime, intorno al 29%.

I giudizi fortemente negativi non sono alti, con il 13% di risposte “Certamente No”, segno che alla fine la mossa di Renzi non ha polarizzato molto l’elettorato, anche all’interno del PD. Alta la percentuale di “Probabilmente No” tra gli elettori del PD, al 62%, persone che rimangono da convincere da Renzi e che per il momento non dovrebbero seguirlo nel suo nuovo partito.