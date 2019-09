Usa, le TV tolgono le pubblicità delle sigarette elettroniche

Gli Stati Uniti contro le sigarette elettroniche, dopo i decessi delle ultime settimane, dovuti a delle infiammazioni polmonari che non sono ancora chiare ai medici. Sono oltre 200 i casi di pazienti ricoverati in ospedale a causa dell’utilizzo di sigarette elettroniche. Per questo le maggiori compagnie televisive, come la CBS e la Warner Media, che controlla la Cnn, hanno deciso di non pubblicare più annunci sulle sigarette elettroniche. Anche l’Oms aveva chiesto una regolamentazione delle sigarette elettroniche, considerate “potenzialmente dannose”.

Così facendo si vuole deincentivare l’utilizzo delle e-cig, che sembra possa portare ad infiammazioni, probabilmente dovute alle sostanze utilizzate per aromatizzare il vapore acqueo. Le sigarette elettroniche, infatti, producono vapore che può essere “aromatizzato” con sostanze liquide e nicotina, utilizzate soprattutto da persone che cercano di smettere di fumare le sigarette tradizionali.

In totale sono stati riscontrati negli Usa sette decessi collegati alle sigarette elettroniche e fin quando non si farà chiarezza sulle cause e sui potenziali danni fatti dalle e-cig, le principali tv americane non trasmetteranno più spot pubblicitari a loro favore.