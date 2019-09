Bankitalia: “Immigrazione non ha effetti negativi su lavoro”

In un discorso pubblico il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha sottolineato come il tema dell’immigrazione non sia legato a quello occupazionale, spiegando come il fenomeno migratorio può avere un impatto positivo sull’economia italiana, se gestito. “Gli studi non hanno rilevato una correlazione negativa tra numero di immigrati e valori occupazionali”, queste le parole del governatore, che lancia anche l’allarme sul Pil e sul debito pubblico.

“Basta prendersela con l’Europa”

Ignazio Visco ha voluto prendere una posizione sulle critiche che arrivano all’Unione Europea sui temi economici, per i parametri finanziari ed il Patto di Stabilità. “Sono capri espiatori, come le banche e gli immigrati”, ha affermato riferendosi al “problema Europa”. Il governatore è intervenuto dall’Università di Ancona, durante l’evento “Lezione Giorgio Fuà 2019”, auspicando un approccio costruttivo all’economia italiana, che metta in primo piano le sfide sul tema del cambiamento tecnologico.

“Vanno affrontati i problemi legati all’immigrazioni, come quella di attirare lavoratori altamente qualificati”, ha detto il governatore Visco, favorevole ad un allungamento della vita lavorativa, contrario dunque a Quota 100 ed alle pensioni anticipate.