Berlusconi prende le distanze da Renzi: “Non avrà i voti dei moderati”

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha parlato del nuovo partito di Matteo Renzi, Italia Viva, cercando di prendere le distanze da chi cerca di accomunare il progetto politico dell’ex segretario del PD al suo. Berlusconi fa notare come sia l’artefice del governo più a sinistra della storia e per questo ha spiegato che non riuscirà a prendere i voti dei moderati.

“Non è il mio figlio politico, il suo percorso è in contrapposizione al mio”, queste le parole di Berlusconi su Renzi, commento che arriva nelle stesse ore nelle quali anche Romano Prodi aveva espresso il suo giudizio su Italia Viva, paragonandola ad uno yogurt.

Berlusconi ha comunque augurato buona fortuna al partito di Renzi, per evitare la presenza di ideologie del passato: “Preferisco una sinistra moderata ed europea”, ha spiegato il leader di Forza Italia, che in questo periodo sta avendo un calo nei sondaggi politici, che potrebbe peggiorare con l’avvento di Italia Viva, come hanno evidenziato le prime rilevazioni sulle intenzioni di voto.

Resta l’alleanza con Salvini

Per Berlusconi il capo della Lega, Matteo Salvini, ha sbagliato a non sostenere la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ma la coalizione di centrodestra non è in discussione al momento: “La signora von der Leyen è espressione di sintesi tra popolari, liberali, con una grande rappresentanza dei valori cattolici liberali. Serve un centrodestra europeo nel nome della libertà, dello Stato di diritto e della tolleranza”.