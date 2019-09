Bolsonaro vuole costruire in Amazzonia: un progetto segreto per infrastrutture

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, avrebbe l’intenzione di costruire in Amazzonia, questo quanto emerge da un piano segreto che è stato reso pubblico oggi. Al suo interno ci sarebbe la costruzione di una centrale idroelettrica, l’aumento dei collegamenti autostradali e la possibilità di creare delle zone residenziali nei territori disboscati. Lo ha comunicato il quotidiano online The Intercept, il quale avrebbe avuto accesso ad audio segreti di riunioni ufficiali che riguardavano il progetto. Dopo le polemiche con Macron, in seguito ai roghi in Amazzonia, ora nuovamente il presidente Bolsonaro è al centro delle polemiche mondiali, proprio nella giornata dedicata al clima in tutto il mondo.

Progetto finanziato con soldi pubblici per attrarre popolazione

Uno degli obiettivi del progetto sarebbe quello di attrarre le popolazioni non indigene e di farle spostare in Amazzonia, con conseguente aumento del Pil della zona nord del Brasile. Gli incentivi pubblici riguarderebbero costruzioni da effettuare nelle zone disboscate e sono state inseriti nel progetto dalla segreteria per le questioni strategiche del governo.

Una delle riunioni citate si è tenuta il 25 aprile a Belem, nella quale si è parlato del pericolo cinese, che favorisce migrazioni verso paesi di frontiera. Per il governo brasiliano la presenza di popolazione indigene e dei “quilombolos”, discendenti degli schiavi africani, crea un problema alla presenza dello Stato in Amazzonia.