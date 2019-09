Decreto Ambiente, stangata diesel: potrebbe costare come la benzina nel 2020

Avanza l’ipotesi dell’aumento delle accise sul diesel, da inserire nel decreto Ambiente, per equiparare i costi tra diesel e benzina, in ottica ambientalista. Queste maggiori entrate per lo Stato potrebbero finanziare le misure proposte nella bozza, che oggi il Mef ha bocciato per mancanza di coperture. Il rischio è di mettersi contro le associazioni degli autotrasportatori, che sarebbero i diretti interessati da questa misura, con elevati costi da sostenere rispetto ad oggi.

Bonus rottamazione e prodotti sfusi

L’aumento del costo del diesel sarebbe propedeutico per portare avanti le due misure inserite nel decreto Ambiente, cioè il bonus di 2mila euro per chi rottama un’auto Euro 4 ed una detrazione fiscale del 20% per chi vende prodotti senza l’imballaggio in plastica. Per gli automobilisti non dovrebbe essere un costo troppo eccessivo, considerando che molte persone potrebbero sfruttare il bonus rottamazione.

L’aumento sarebbe da inserire nella legge di Bilancio, quindi si capirà a fine mese se le accise sul diesel saranno equiparate a quelle sulla benzina. Una misura del genere era stata ipotizzata dal Governo Gentiloni nel 2017, ma bisognerà vedere se questo Governo vorrà mettersi contro la categoria degli autotrasportatori, che potrebbe indire degli scioperi e bloccare il traffico in tutta Italia. C’è il precedente dei gilet gialli, con la protesta iniziata proprio per l’aumento delle tariffe sui carburanti.

Il diesel inquina di più

La motivazione principale è il fattore inquinamento che ha il diesel rispetto alla benzina. Questo carburante ha una quantità di carbonio più alta della benzina, quindi ogni grammo bruciato produce più CO2. L’aumento delle accise sul diesel è sempre rimasto sul tavolo, dai tempi del Governo Prodi, ma non è stato mai portato avanti proprio per timore di rivolte, scioperi e malcontenti, oltre che un risvolto negativo sull’inflazione, visto che molti beni di consumo viaggiano su gomma.

Per gli autotrasportatori ci sarebbe anche la revoca del rimborso delle accise che attualmente avvantaggia la categoria. In queste condizioni uno sciopero sarebbe impossibile da evitare.