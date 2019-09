Google Pixel 4 verrà presentato il 15 ottobre a New York

Google ha annunciato che la presentazione del Pixel 4 avverrà a New York il 15 ottobre, con una nota ufficiale nella quale ha invitato i fan a “vedere alcune novità”. Si parla dei nuovi modelli di punta della Google, Pixel 4 e Pixel 4 XL, che andranno in diretta concorrenza con i nuovi iPhone 11, presentati nei giorni scorsi. Secondo alcuni esperti ci sarà la presentazione anche del nuovo portatile Pixelbook 2.

Nuove gesture e comandi vocali

Le nuove funzionalità degli smartphone Google introdurranno delle nuove gesture per i controlli e nuovi comandi vocali che daranno la possibilità di gestire il dispositivo senza toccarlo. In questo senso verrà introdotta la tecnologia Project Soli di Google per i comandi vocali. Il sistema operativo dovrebbe essere il nuovo Android 10, da questa versione con la numerazione invece dei nomi legati ai dolci.

Fotocamere posteriori simil Apple

I sensori posteriori delle fotocamere dovrebbero essere come quelli degli iPhone, inseriti in un contesto quadrato, che ha generato anche molte ironie sul web, per la disposizione delle fotocamere.