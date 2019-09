M5S, oggi il voto su Rousseau per le regionali in Umbria col PD

È in corso la votazione su Rousseau per decidere se alle prossime regionali in Umbria il Movimento 5 Stelle potrà allearsi con il Partito Democratico. Il voto è iniziato alle ore 10 e terminerà alle 19, con i risultati che potrebbero arrivare per le ore 20. L’ipotesi di una coalizione tra PD e M5S era stata paventata da Dario Franceschini nelle scorse settimane, quando aveva aperto ad un’alleanza a livello regionale, con Di Maio che all’inizio era sembrato restio a legare il M5S al PD. Successivamente il capo politico del Movimento 5 Stelle aveva aperto sulle liste civiche per le regionali, con la possibilità di scegliere un candidato comune con il PD, da supportare con i due simboli.

Di Maio: “La prova per il PD sarà il taglio dei parlamentari”

Il ministro degli Esteri ha spiegato che l’alleanza con il PD alle regionali non è detto diventi una “regola”, ma per l’Umbria si tenterà la strada del candidato civico. “Fidarsi del PD? La prova sarà il taglio dei parlamentari”, questo il commento di Di Maio sull’alleato di governo.

Possibilità per Stefania Proietti, sindaco di Assisi

Una possibile candidata civica potrebbe essere Stefania Proietti, attualmente sindaco di Assisi per il Movimento 5 Stelle, come ha confermato Di Maio con un post sul Blog ufficiale del movimento. Il PD dovrà decidere se accettare il nome proposto dal Movimento 5 Stelle, con alcune critiche nei giorni scorsi proprio su Stefania Proietti, con una preferenza per una persona terza, non vicina ai partiti politici. Vista la difficoltà del PD in Umbria, dopo lo scandalo nella Sanità, è possibile che si converga verso la proposta del M5S e che il candidato finale sia proprio Stefania Proietti.