Manifestazioni per il clima in tutto il mondo

Oggi si tengono scioperi per il clima in tutto il mondo, con oltre mille cortei previsti in 37 città europee, incluse anche alcune piazze italiane. La Germania “verde” è quella più impegnata nelle manifestazioni, dove sono previsti quasi 500 cortei, mentre 800 ne sono previsti negli Stati Uniti, dove ancora non ci sono misure di contrasto al cambiamento climatico, vista la posizione del presidente Trump, in netta contrapposizione rispetto al problema climatico. In tutto il mondo si manifesta per il noto “Friday’s for Future”, lanciati dall’attivista Greta Thunberg, leader del movimento per il clima.

Le proteste arrivano dall’Australia

Uno dei paesi più attivi nelle proteste per il clima è l’Australia, dove durante l’estate si sono raggiunte temperature vicino ai 50 gradi e dove la popolazione è molto mobilitata per la causa del cambiamento climatico. I principali cortei si sono svolti nelle due città più popolose, Sydney e Canberra. I cittadini chiedono al governo di ridurre la produzione di carbone e di conseguenza i gas serra, con l’Australia che è uno dei maggiori esportatori di carbone e gas naturale.

Secondo gli esperti, sono scesi in piazza circa 300mila manifestanti in Australia, con una mobilitazione che non si vedeva da anni in quelle città, visto che per il resto la qualità della vita è una delle più alte al mondo. Polemico il primo ministro Michael McCormack, che ha invitato a tenere le manifestazioni nel fine settimana, per evitare che si interrompa il lavoro o le lezioni scolastiche.