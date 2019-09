Prodi: “Italia Viva sembra uno yogurt, i partiti personali non durano molto”

Sul nuovo partito di Matteo Renzi si è espresso anche Romano Prodi, ex premier e presidente della Commissione, definendolo “come uno yogurt”, per la questione legata ai tempi di durata prima della scadenza. Inoltre Prodi ha spiegato che i partiti personali funzionano solo una volta, non è possibile ripeterli, dando un segnale all’ex segretario del PD, che ha voluto dividersi dal suo partito per iniziare una nuova sfida, come l’ha definita lui stesso. Il partito di Renzi Italia Viva è dato dai sondaggi elettorali intorno al 3-5% delle intenzioni di voti degli elettori.

Prodi: “Inspiegabile nei tempi”

L’ex premier ha affermato che l’operazione di Renzi era prevedibile, ma “inspiegabile nei tempi”, ripercorrendo la stessa strada del premier Conte, che ha manifestato delle perplessità sui tempi di creazione del nuovo partito.

“Non ci sarà un’uscita dal governo, perché ora sarebbe più esplicita e la pagherebbe di più”, in riferimento al fatto di rimanere all’interno dei gruppi parlamentari del PD, che avrebbe garantito a Renzi più operatività “anonima”, mentre ora con il suo gruppo parlamentare risulta più esposto.

Conte l’uomo dell’unità

Il premier Conte è stato definito da Prodi come “l’uomo dell’unità”, visto che deve tenere insieme quattro partiti diversi, anche se per l’ex leader dell’Ulivo non ci saranno ulteriori scissioni dal Governo nei prossimi mesi, con l’operato di Conte che dovrebbe essere facilitato.