Salta il bonus rottamazione e gli incentivi per i prodotti senza imballaggi

Il decreto Ambiente ha subito un taglio di alcune misure presenti nella bozza, come il bonus rottamazione per le auto fino ad Euro 4 e gli incentivi del 20% per i prodotti sfusi senza imballaggio di plastica. Questo a causa della mancanza delle coperture finanziarie, come ha fatto notare il Mef, che ha rinviato la discussione alla manovra economica. Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, aveva provato a portare il testo in Consiglio dei Ministri, ma si è subito fermata la sua approvazione per la mancanza delle coperture.

Potrebbe essere riproposto come disegno di legge

Secondo quanto è emerso da fonti del ministero, potrebbe tornare come disegno di legge in Parlamento, nonostante il ministro Costa volesse farlo approvare il prima possibile. Il Green New Deal era stato inserito nel programma di Governo, con il benestare di entrambe le forze politiche.

Mattarella invita all’approvazione

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è molto speso per le tematiche ambientali nelle ultime settimane, ed anche in questo caso ha invitato i partiti a fare in fretta: “Il quadro finanziario dell’Unione dovrebbe essere ambizioso, occorre fronteggiare le nuove sfide, a partire da quelle climatiche”.