Trezzano, esplosione in un’azienda di prodotti cannabis: tre feriti

Una forte esplosione avvertita alle ore 15.45 a Trezzano sul Naviglio, vicino Milano, in un’azienda che si occupa di prodotti da cannabis light, chiamata Tree of Light. L’incendio ha invaso la fabbrica, con tre persone che sono rimaste ferite dopo l’esplosione, le cui cause sono ancora da accertare. I Vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo dell’incendio, in via Edison, con diversi mezzi per domare le fiamme. In totale sono state impiegate cinque ambulanze, due automediche ed un elicottero per soccorrere i feriti. Le fiamme hanno raggiunto i dieci metri di altezza, come riportato dalle autorità sul posto.

Una persona sarebbe stata ricoverata in ospedale in codice rosso, mentre altre due in codice giallo. Sono arrivati davanti la fabbrica anche le vetture dei carabinieri, che dovranno procedere con accertamenti per capire come sia stato possibile l’innescarsi di una violenta esplosione. Al momento le ipotesi sono di un incendio accidentale che ha innescato l’esplosione, visti i molti solventi utilizzati in fabbrica.

Il sindaco: “Non ci sono rischi ambientali”

Dopo l’esplosione è intervenuto il sindaco di Trezzano sul Naviglio, Fabio Bottero, per rassicurare la popolazione anche riguardo il fumo nero che divampava dalla fabbrica.