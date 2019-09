Usa, sparatoria a Washington: un morto e cinque feriti gravi

Un’altra sparatoria negli Stati Uniti, questa volta nelle strade di Washington, nella zona residenziale della città e non distante dalla Casa Bianca. Una persona sarebbe morta, mentre due feriti gravi sarebbero stati portati in ospedale, anche se non sarebbero in pericolo di vita. Non è chiaro il movente che ha portato una persona ad aprire il fuoco.

Nella zona degli spari sono giunti molti mezzi delle forze dell’ordine, insieme a molte ambulanze. Si è formato un cordone di polizia nelle strade che portano alla Casa Bianca, che dista solo pochi chilometri. Secondo i media americani la vittima sarebbe un uomo adulto, mentre tra i feriti ci sarebbe anche una donna.

Non sono state pubblicate ulteriori informazioni sul killer, ma non rappresenterebbe più una minaccia. All’inizio la polizia aveva parlato di due uomini armati di fucili di assalto all’interno di una Nissan. L’allarme è rientrato dopo un tweet delle forze dell’ordine: “No lookout”, ma non è stato precisato se il killer sia stato ucciso o se è stato arrestato.