Whirpool, il ministro Patuanelli interrompe le trattative: “Riunione non costruttiva”

Non è andata a buon fine la riunione tra il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, e l’amministratore delegato per l’Italia di Whirlpool, Luigi La Morgia. Il tavolo era stato convocato d’urgenza dopo la comunicazione ai sindacati della volontà di cessione dello stabilimento di Napoli. L’acquirente era la società PRS (Passive Refrigeration Solution) con sede a Lugano, che non convince nel merito le due parti. L’incontro è stato interrotto dallo stesso ministro Patuanelli, in un clima di tensione con l’azienda e delle voci che parlano di forti discussioni durante il tavolo.

Il ministro Patuanelli ha chiesto scusa ai lavoratori

Secondo quanto riportato da fonti del Mise, il ministro Patuanelli si sarebbe scusato con i lavoratori, dopo aver chiesto di ritirare la procedura di cessione. L’ad Luigi La Morgia ha riferito uscendo dal ministero che l’incontro è stato costruttivo. “Ci hanno chiesto quale sarebbe la nostra soluzione e noi abbiamo ribadito che siamo per la riconversione del sito di Napoli”, questa la posizione di La Morgia e di Whirlpool. Parole che non sono piaciute al ministero, che in una nota successivamente ha definito l’incontro “non costruttivo”, smentendo di fatto l’azienda.

Whirlpool continua a chiedere di cedere lo stabilimento, mentre il ministero ribadisce l’accordo firmato ad ottobre 2018, che prevedeva il rilancio degli stabilimenti in Italia, e non evidentemente la cessione. A rischio ci sono 400 posti di lavoro, con il Governo che ha concesso un ulteriore incentivo per convincere l’azienda a restare di 17 milioni di euro di sgravi per i prossimi anni. La decisione della cessione a PRS è stata già presa e comunicata il 17 settembre e diverrà operativa il 1° novembre.