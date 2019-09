Atreju, Conte: “La Lega è rimasta isolata, anche in Europa”

Il premier Conte è intervenuto alla conferenza Atreju, organizzata da Fratelli d’Italia, dove è stato intervistato da Bruno Vespa ed ha toccato i vari temi di attualità politica, dai migranti, all’Europa, commentando anche la situazione della Lega. Non ha espresso giudizi personali su Salvini, ma sulla Lega come partito, considerato isolato in Europa, anche da Orban. “Chiedete ad Orban perché non ha seguito Salvini, la Lega si è trovata isolata con le altre forze di destra dei paesi di Visegrad”, ha spiegato il presidente del Consiglio.

L’Europa è disponibile a dare una mano

Sulle questioni economiche e sui migranti ci sarebbe la volontà europea di aiutare l’Italia, dall’accoglienza alla ripartizione, oltre che con la flessibilità per la manovra di Bilancio. “In Europa vogliono dare una mano, vogliono che un Paese fondatore dia il suo contributo”, sottolineando come Salvini sia più a destra del gruppo di Visegrad, che comunque è rimasto nei tavoli europei, ricevendo anche Commissari europei.

“Renzi mi poteva chiamare prima”

Sul nuovo partito di Matteo Renzi, Italia Viva, il giudizio di Conte è riflessivo: “Se mi avesse chiamato prima, ora sarebbe al tavolo. Durante la formazione del Governo non ho mai sentito Renzi, ma solo con il leader del PD. Quando mi ha chiamato gli ho detto che se lo avessi saputo prima avrei preteso che partecipasse alle interlocuzioni per il Governo”, ha detto il premier Conte.

Il tema dei migranti economici

Una delle grandi sfide del nuovo Governo sarà sui migranti, con il presidente francese, Emmanuel Macron, che ha dato disponibilità a supportare l’Italia nell’accoglienza: “Sui migranti economici non darò tregua a Macron, abbiamo discusso di questo. La Germania ha dato grandi aperture. Occorre creare un meccanismo automatico che si inneschi prima dello sbarco ed al quale partecipino tutti e 28 i Paesi membri”.

“La linea dura è nell’interesse di tutti in Europa, non possiamo essere il Paese di primo approdo di tutti. Uno Stato decide chi entra e quando entra. Le imbarcazioni autonome sono un problema maggiore delle Ong, con quest’ultime che creano dei problemi perché ci sfidano”, ha spiegato il presidente del Consiglio.