Bergamo, si schianta aereo da turismo: morta una ragazza di 15 anni

Un aereo da turismo, modello Cessna Mooney, si è schiantato su una superstrada vicino l’Aeroclub dell’aeroporto Orio al Serio, causando la morte di una ragazza di 15 anni. Alla guida c’era il padre della ragazza, vicepresidente dell’Aeroclub, Stefano Mecca, 51 anni, pilota esperto. A bordo anche le altre due sorelle, che si sono salvate nello schianto. Secondo quanto riportato, l’uomo si sarebbe accorto di un guasto appena decollato ed avrebbe invertito la rotta, ma nell’atterraggio è finito per schiantarsi sulla superstrada.

La famiglia era diretta a Venezia, da raggiungere con un aereo da turismo. Non sarebbe stata la prima volta in volo per il padre commercialista della zona. Ci sarebbe stato un problema nelle manovre di atterraggio che ha fatto perdere il controllo del velivolo.

L’uomo sarebbe ora ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, mentre le figlie di 15 e 18 anni alla Clinica Gavazzeni ed a Seriate. Non c’è stato nulla da fare per la sorella gemella di 15 anni: sarebbe rimasta incastrata tra le lamiere e sarebbe morta carbonizzata. I soccorsi sono giunti nel luogo dell’incidente in modo tempestivo, ma l’incendio è stato immediato con lo schianto.