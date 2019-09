Egitto, proteste contro Al Sisi in piazza Tahrir: scontri con la polizia

Violenti scontri in Egitto durante le proteste contro il presidente Al Sisi, con la polizia che ha dovuto lanciare i gas lacrimogeni per far allontanare le persone che erano in corteo a piazza Tahrir, nella città del Cairo. Per alcuni media nazionali, come Al Jazeera, ci sono stati degli arresti da parte della polizia degli attivisti. La piazza scelta non è un caso, a piazza Tahrir nel 2011 si riunirono milioni di persone per la primavera araba e per la caduta del presidente Hosni Mubarak.

La rivolta supportata da Mohamed Ali

Un imprenditore egiziano, Mohamed Ali, attualmente allontanato dal suo paese e rifugiato in Europa, ha coordinato la manifestazione, mettendo in evidenza episodi di corruzione che hanno coinvolto il presidente Al Sisi e diversi generali.

Ora il presidente egiziano Al Sisi è atteso a New York per l’Assemblea generale dell’Onu, che si terrà mercoledì e dove dovrà parlare. In alcune città sono stati bruciati degli striscioni con la faccia del presidente Al Sisi, inoltre in rete sono stati diffusi diversi video che mostrano come le manifestazione ci siano state anche in altre città egiziane e non solo al Cairo.