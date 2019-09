Ilva, accolto il ricorso al Tar: nessun spegnimento per Altoforno 2

Dopo aver evitato la chiusura, annunciata per il 6 settembre, grazie al reinserimento dell’immunità, ora ArcelorMittal ottiene anche una vittoria al Tar sulla questione dell’Altoforno 2, il cui spegnimento era stato imposto dalla Procura. Il Tribunale del Riesame di Taranto ha accolto il ricorso dell’Ilva in amministrazione straordinaria. Il 31 luglio 2019 il giudice Francesco Maccagnano aveva respinto la richiesta di utilizzo dell’Alfoforno 2, effettuata da ArcelorMittal, per poter effettuare i lavori richiesti dal custode giudiziario.

Altoforno 2 doveva essere spento il 10 ottobre

Se non ci fosse stata questa sentenza il prossimo 10 ottobre l’Altoforno 2 sarebbe stato spento, con una riduzione dei livelli di produzione e possibili conseguenze in ambito di lavoratori. Ora ArcelorMittal ha tre mesi per proporre un progetto dettagliato e per eseguire i lavori predisposti dal custode giudiziario.

Nell’Altoforno 2 ci sono stati degli incidenti mortali, come quello che nel giugno 2015 coinvolse l’operaio Alessandro Morricella, che fu travolto da una fiammata di ghisa incandescente mentre misurava la temperatura all’interno dell’Altoforno 2. I lavori richiesti andranno a migliorare la sicurezza sul lavoro, oltre ad evitare lo spegnimento richiesto dalla Procura e dal gup Pompeo Carriere, che aveva valutato come “adempiute parzialmente” le richieste di correzioni per la sicurezza.