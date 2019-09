Qualifiche F1, di nuovo pole position a Singapore. Hamilton secondo

Di nuovo in pole position per Charles Leclerc, la quinta della stagione, davanti ad Hamilton e Vettel con il tempo di 1’36”217. Hamilton ha finito a due decimi dal pilota Ferrari, davanti di 29 millesimi a Vettel, mentre il compagno di squadra Bottas ha confermato le pessime prove libere, finendo quasi ad un secondo.

Qualifiche intense, con Ferrari e Mercedes molto vicine, Hamilton ha provato con l’ultimo tentativo a passare davanti a Leclerc, ma non è riuscito a superare il ferrarista. Nel primo tentativo del Q3 era andato in pole position Vettel, con le Mercedes ad un secondo, che dovrebbero avere risparmiato il motore per motivi di affidabilità.

Quarta posizione per Max Verstappen, con una Red Bull che paga ancora il motore, ma che riesce a rimanere davanti a Bottas. Male le due Alfa Romeo, che non sono riuscite ad entrare in Q3, mentre Lando Norris ha fatto un giro migliore di un secondo nel Q2 rispetto a quello del Q3 ed è finito decimo.