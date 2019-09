Roma, aggredito autista di un bus: aveva rimproverato un 17enne

Un grave episodio di violenza a Roma, dove un autista di un bus di Atac è stato aggredito da diversi giovani, dopo che li aveva rimproverati per aver azionato la leva del freno di emergenza. Gli otto ragazzi hanno tirato la leva di emergenza del veicolo e quando l’autista si è alzato per ripristinare il sistema, lo hanno accerchiato e picchiato. Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato. I ragazzi sono saliti in pieno centro, sulla linea 46 a Campo de’ Fiori, poco dopo le ore 23 di ieri sera. Quando il bus era su via di Boccea, è stata azionata la leva di emergenza, costringendo il bus alla fermata.

L’uomo, 52 anni, è stato accerchiato e colpito con calcio e pugni, fino a quando è svenuto ed i ragazzi si sono allontanati dal veicolo, scappando su un taxi. Un testimone ha preso la targa del taxi e l’ha fornita alla polizia, che è riuscita a ricostruire la dinamica dell’accaduto contattando il tassista. Dopo poche ore è stato fermato il ragazzo di 17 anni, denunciato per lesioni ed interruzione di pubblico servizio. La sindaca Virginia Raggi ha espresso solidarietà all’uomo, con un tweet inviato questa mattina.

Esprimo solidarietà all’autista del bus della linea 46 aggredito di ieri sera in via Boccea da un gruppo di otto ragazzi. Sono episodi inaccettabili e vergognosi, @Roma non tollera la violenza. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) September 21, 2019

L’autista è stato trasportato poi al pronto soccorso, dove è stato sottoposto all’intervento del setto nasale. La prognosi, come comunicato dai medici, è stata di 30 giorni. La polizia sta lavorando per identificare gli altri ragazzi che hanno aggredito l’uomo.