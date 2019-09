Scandalo Trump, “Indagate sul figlio di Biden”: la richiesta del presidente all’Ucraina

Il Wall Street Journal ha rivelato una telefonata del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in Ucraina per chiedere un’indagine sul figlio di Joe Biden, suo possibile sfidante alle Presidenziali del 2020. Trump avrebbe contattato il presidente ucraino per ostacolare la corsa alle presidenziali di Joe Biden, come ha riportato uno 007 whistleblower e che ha ripreso il quotidiano di New York.

Manca poco più di un anno alle Presidenziali 2020, che decideranno sulla conferma di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti e che vedono in vantaggio Joe Biden alle primarie democratiche.

La telefonata a Zelensky

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il 25 luglio Donald Trump avrebbe chiamato il neo eletto presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per far iniziare un’indagine su Hunter Biden, figlio dell’ex vicepresidente ai tempi di Obama. La richiesta sarebbe stata ribadita otto volte da Trump, invitando il presidente ucraino a mettersi d’accordo con il suo avvocato personale Rudy Giuliani.

Gli affari di Hunter Biden in Ucraina

Non è un caso che Donald Trump abbia chiamato il presidente ucraino, infatti Hunter Biden è a capo di un’azienda non governativa, Burisma, che si occupa di produrre gas in Ucraina. In molte interviste il figlio di Joe Biden ha sottolineato come abbia tenuto separate le sue attività lavorative con il lavoro del padre. Hunter Biden ha avuto problemi con il consumo di droga, per il quale fu cacciato dalla Marina degli Stati Uniti.

Joe Biden: “Renda nota la telefonata”

Il candidato alla presidenza, Joe Biden, ha subito chiesto al presidente Trump di rendere nota la trascrizione della telefonata avuta con il presidente ucraino: “Dovrebbe rendere nota la telefonata, così che gli americani possano decidere in maniera autonoma”. Secondo Biden se le notizie fossero confermate ci sarebbe la volontà di Trump di abusare dei suoi poteri nella campagna elettorale.