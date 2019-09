Seggiolino anti-abbandono, il Governo accelera dopo l’ultima tragedia

Il Governo Conte accelera sull’introduzione dei seggiolini anti-abbandono in auto, dopo la tragedia di Catania, che ha visto morire un bambino di due anni, dimenticato dal padre sotto il sole. Rimane il rimpianto dell’approvazione a settembre 2018, che forse avrebbe salvato la vita al piccolo Leo, morto sotto il sole alcuni giorni fa. Il decreto attuativo era stato approvato dal primo Governo Conte, ma era stato poi respinto dalla Commissione europea ed era stato riscritto, senza successo.

La ministra De Micheli assicura che la legge entrerà in vigore nel 2019

Dopo gli ultimi eventi di cronaca la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, è intervenuta sulla questione, assicurando che la legge sarà approvata a fine settembre, dopo il via libera del Consiglio di Stato.

In cosa consiste il seggiolino “anti-abbandono”

Questo dispositivo è in grado di “sentire” il peso del bambino, accertando, dunque, la presenza di un bambino a bordo e fa scattare l’allarme qualora le portiere vengano chiuse. La legge è stata supportata da un altro padre, Andrea Albanese, che il 4 giugno 2013 dimentica il figlio Luca in auto per otto ore. La legge era stata approvata all’unanimità dal centrodestra e dal centrosinistra, ma è in attesa dei decreti attuativi, che devono essere “validati” dalla Commissione europea.