Ultimi sondaggi elettorali di oggi su Italia Viva: consenso al 4,4%

Dopo la formazione del nuovo partito Italia Viva, annunciata da Matteo Renzi, c’è curiosità per le stime nei sondaggi elettorali, nei primi giorni di rilevazione. Il partito è stato annunciato il 17 settembre, con il nome pubblicato in serata, i sondaggi politici sono stati effettuati dal 18 al 19 settembre, mostrando dati coerenti che variano dal 3% al 6%, a seconda dell’istituto di rilevamento. Il sondaggio politico di EMG per Agorà RAI era stato il primo ad essere pubblicato sul partito Italia Viva, dando un consenso elettorale pari al 3,4%.

Sondaggi elettorali di Pagnoncelli: Italia Viva al 4,4%

L’istituto presieduto e guidato da Nando Pagnoncelli, noto sondaggista, ha effettuato una prima rilevazione di Italia Viva, ponendola al 4,4%, con interviste realizzate tra il 18 e 19 settembre, cioè le 48 ore seguenti alla creazione del partito. Per avere un quadro migliore della situazione politica occorrerà aspettare qualche settimana di assestamento dei consensi e valutare le effettive intenzioni di voto degli elettori.

Un italiano su quattro approva la decisione di Renzi

Stando alla rilevazione del sondaggio politico del Corriere, la scelta di Renzi di formare un nuovo partito ed uscire dal PD è stata approvata dal 28% dell’elettorato, mentre il 52% giudica negativamente la decisione ed il 20% non si esprime.

La maggioranza dei voti arriva dal PD

In riferimento al consenso di Italia Viva, gli elettori che hanno manifestato l’intenzione di votare il nuovo partito di Renzi provengono in maggioranza dal PD, per il 64% dell’elettorato. Il 12% arriva da elettori di centrodestra ed il resto da altre liste o da elettori indecisi.