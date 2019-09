F1, Vettel vince a Singapore davanti a Leclerc. Doppietta Ferrari

Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio di Singapore, davanti a Charles Leclerc, grazie al pit stop, dove è riuscito a sopravanzare il pilota monegasco. Male le Mercedes, in quarta e quinta posizione, mentre Max Verstappen riesce ad arrivare terzo.

La prima parte di gara è stata effettuata con giri molto lenti, per salvaguardare le gomme, con un ritmo di 13 secondi più lento di quello della pole position. Al momento dei pit stop è Vettel ad avere la meglio, grazie alla strategia della Ferrari, che per difendere la posizione su Verstappen ha portato in prima posizione il pilota tedesco.

Una gara segnata anche dalle Safety Car, come accade sempre in questo Gran Premio, dalla prima gara del 2008. Dopo i pit stop non ci sono stati cambiamenti nelle posizioni, con Charles Leclerc che avrebbe voluto il cambiamento di posizioni, per restituirgli la prima posizione, cosa che non è avvenuta.