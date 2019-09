Per la nave Gregoretti il pm chiede l’archiviazione, ma Salvini andrà al Tribunale dei ministri

Il caso analogo a quello della nave Diciotti, per la nave Gregoretti, si è concluso con l’archiviazione per Matteo Salvini, come ha richiesto la Procura di Catania. La richiesta di archiviazione è stata inviata al Tribunale dei ministri, che dovrà decidere sull’operato di Salvini entro 90 giorni. Il Tribunale dei ministri di Catania era stato quello che aveva chiesto l’autorizzazione a procedere per Salvini nel caso Diciotti, poi negata dal Parlamento con l’aiuto del Movimento 5 Stelle.

Il Tribunale dei ministri ad oggi ha la stessa composizione di quello che lo scorso 24 gennaio decise di procedere per Salvini per il caso Diciotti, che in certi versi è simile. Anche in quel caso la Procura di Catania aveva chiesto l’archiviazione per il ministro dell’Interno.

Salvini ha pubblicato il plico di notifica arrivato dalla Procura di Catania: “Sabato pomeriggio a giocare con i bimbi, ti consegnano una busta chiusa della Procura, saranno buone o cattive notizie?”, così ha scritto su Facebook il leader della Lega.