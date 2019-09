Roma, aggressione razzista ad Anzio: arrestati due giovani

Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri ad Anzio per aver preso a bastonate un nigeriano di 24 anni. Secondo quanto riferito sarebbero di 17 e 18 anni, con il maggiorenne che è stato arrestato ed il minorenne denunciato. L’accusa è di lesioni personali aggravate dalla discriminazione razziale. Il nigeriano vive in una struttura non lontana dal luogo dell’aggressione, mentre i giovani si trovavano per caso nella zona. La prognosi per il nigeriano è di sette giorni.

I due ragazzi avrebbero visto il nigeriano camminare per strada ed avrebbero deciso di aggredirlo, questo quanto riferito dalle autorità, che hanno parlato di un parcheggio dove si è consumata l’aggressione. L’attacco sarebbe avvenuto in due momenti diversi, durante il primo il ragazzo nigeriano sarebbe riuscito a scappare, successivamente i due italiani si sarebbero procurati dei bastoni ed avrebbero inseguito il giovane.

Una pattuglia dei carabinieri in borghese dei carabinieri ha notato i due ragazzi rincorrere il nigeriano di 24 anni ed ha allertato i colleghi. Quando i giovani hanno visto avvicinarsi i militari, hanno provato a scappare, ma sono stati fermati. Il ragazzo nigeriano è stato accompagnato in ospedale, con ferite alla testa ed alla spalla. Secondo i carabinieri i due ragazzi abiterebbero vicino la struttura che ospita il ragazzo nigeriano, i motivi evidenziati sarebbero razziali.