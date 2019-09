Scelto il candidato per le Regionali in Umbria: Vincenzo Bianconi, imprenditore

Il PD ed il M5S hanno trovato l’accordo sul candidato per le Regionali in Umbria, che si terranno alla fine di ottobre: il nome è quello di Vincenzo Bianconi, imprenditore locale, che ha sorpassato la candidatura di Francesca Di Maolo, la quale si è tirata indietro in giornata, dopo essere stata proposta da Luigi Di Maio come possibile candidata. “Devo riflettere”, aveva detto la Di Maolo, presidente di un istituto per i disabili ad Assisi, facendo intendere che un passo indietro era ipotizzabile. Passo indietro anche per la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, eletta con il M5S e troppo politicizzata per il PD.

Chi è Vincenzo Bianconi

L’imprenditore Vincenzo Bianconi, prossimo candidato civico supportato da PD e M5S, è presidente di Federalberghi Umbria, oltre ad essere vicepresidente del distretto biologico. “Mi candido alla presidenza della Regione Umbria – ha detto a sorpresa oggi – sono innamorato della mia terra, cerco sempre di migliorare le cose che mi circondano, per questo ho accolto l’invito dei partiti alla candidatura”.

Il segretario del PD, Nicola Zingaretti, ha ringraziato Vincenzo Bianconi con un tweet, definendola una candidatura “forte”. Positivo anche Luigi Di Maio: “L’Umbria può ripartire”.