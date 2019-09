Sondaggi politici oggi: il M5S guadagna 6 punti alla Lega, Italia Viva al 5,5%

Negli ultimi sondaggi politici di oggi realizzati dall’istituto Izi, rispetto al mese precedente c’è un notevole spostamento di consensi, che vale per tutti i partiti, con ragioni diverse, tra le altre la formazione del nuovo partito di Renzi, Italia Viva. La Lega sembra pagare la nascita del nuovo Governo, che la mette all’opposizione, con i consensi che scendono sotto il 30%, mentre il M5S recupera terreno, dopo i minimi raggiunti negli scorsi mesi.

Lega al 29%, Italia Viva al 5,5% nella prima rilevazione

La Lega perde sette punti percentuali rispetto al 20 agosto, a favore principalmente del M5S, che passa dal 16% al 22,5%. Perde anche il PD, al 19,5%, a causa della nascita di Italia Viva, che si attesta al 5,5%.

Sondaggi politici oggi 22 settembre

20 SETT 20 AGO DIFF Lega 29 36,0 -7 M5S 22,5 16,0 +6,5 PD 19,5 23,5 -4 Italia Viva 5,5 - +5,5 Forza Italia 7,0 6,4 +0,6 Fratelli d'Italia 8,0 8,1 -0,1

Forza Italia recupera mezzo punto percentuale e si avvicina a Fratelli d’Italia, stabile all’8%. Lo spostamento dei consensi è stato maggiormente tra Lega-M5S e tra PD-Italia Viva, a conferma della fluidità dell’elettorato di questa legislatura, iniziata con il M5S al 32% poco più di un anno fa.

I consensi di Italia Viva

Secondo i sondaggi politici la maggioranza delle persone che sono passate in Italia Viva provengono dal PD, per il 73,3%, mentre solo il 7% arriva da Forza Italia. La metà degli italiani (51%) vorrebbe tornare alle urne il prima possibile, mentre il 48% auspica un Conte Bis di lunga durata, possibilmente fino alla fine della legislatura, come ha confermato anche Renzi in una dichiarazione di oggi, dando massimo supporto all’esecutivo fino al 2023.