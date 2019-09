Clima, accordo per zero emissioni al 2050 firmato da 66 Stati

Oggi si è tenuto il vertice sul Clima, organizzato dall’Onu, a Palazzo di Vetro, a New York, con l’assenza eccellente degli Stati Uniti, come aveva annunciato Donald Trump nei giorni scorsi. Si è raggiunto l’accordo per arrivare ad “emissioni zero” nel 2050, con la firma di 66 Stati, compresa l’Italia. La neutralità sulle emissioni di CO2 è l’obiettivo principale da affrontare nei prossimi decenni, come ha annunciato l’Onu, per contenere il riscaldamento globale che ha colpito il pianeta.

“L’emergenza climatica è una sfida complicata che stiamo perdendo, ma che possiamo vincere”, queste le parole del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. L’incontro è iniziato alle ore 16 italiane ed ha visto l’impegno formale di 68 paesi a produrre nuove politiche climatiche entro il 2020. La Russia ha ratificato l’accordo di Parigi, con l’impegno a garantire politiche di riduzione delle emissioni per fronteggiare i cambiamenti climatici.

Obiettivo lo smantellamento delle centrali a carbone

Durante il vertice 30 Stati si sono impegnati a fermare la costruzione di centrali a carbone dal 2020. L’Italia è fermamente a favore degli accordi, come ha comunicato la Farnesina: “L’Italia è impegnata al rispetto dell’accordo di Parigi, con l’utilizzo di energie rinnovabili abbiamo superato l’obiettivo di riduzioni di 260 milioni di CO2”, questo il tweet ufficiale da parte italiana.